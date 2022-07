Em Assis Brasil, jovem é baleado na cabeça enquanto passeava com namorada e morre no hospital

Na madrugada deste domingo, dia 10, um jovem de 22 anos deu entrada na Unidade Mista de Saúde de Assis Brasil, com um ferimento de projétil na cabeça em estado crítico. Mesmo com o trabalho de tentar reanimar, não foi possível evitar que o mesmo fosse a óbito.

Segundo foi apurado com as autoridades policiais, o crime ocorreu nas proximidades do estacionamento de uma antiga igreja, na rua Raimundo Chaar. Marcos Antônio dos Santos Sena foi baleado quando um indivíduo saiu das sombras e sacou de uma arma e apontou contra sua cabeça, efetuando um único disparo.

A vítima estaria na companhia de sua namorada e de um amigo, quando o crime ocorreu. Marcos foi socorrido e levado para Unidade de Saúdo praticamente sem vida, mas, apesar dos esforços da equipe plantonista com tentativas protocolares de reanimação, a vítima foi a óbito.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais, onde se acredita em um possível acerto de contas entre membros de facções criminosas que vem disputando espaço na pequena cidade.

O suspeito fugiu tomando rumo ignorado e está sendo procurado. O corpo de Marcos seria levado ao IML na Capital, para os procedimentos forenses e depois liberado aos familiares.