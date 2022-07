Em celebração ao Dia Internacional do Cooperativismo, Sicredi Biomas lança a segunda edição da campanha É de coração, é cooperação

Fazer o bem é um gesto que vem do coração e contribui para o crescimento coletivo. É

se doar, sem esperar nada em troca. É servir de apoio para a construção do futuro que

nós queremos hoje. Seguido por esse sentimento de solidariedade, a Sicredi Biomas lançou neste sábado (02/07) a segunda edição da campanha de responsabilidade social “É de Coração, É Cooperação”.

A iniciativa vem para celebrar o Dia do Cooperativismo e tem como propósito contribuir para o desenvolvimento das comunidades carentes, considerando as dificuldades sociais e econômicas desencadeadas após o período mais intenso de pandemia no Brasil. Juntos somos capazes de impactar realidades e essa iniciativa é mais um passo para a intensificação do cooperativismo como modo de vida próspero. Ano passado foram arrecadadas 55 toneladas de alimentos e mais de 6 mil livros e brinquedos, o que contribuiu para mudar a realidade de milhares de famílias no Acre, Amazonas e Mato Grosso.

Neste ano, com o apoio de cada associado, é possível impactar ainda mais. As arrecadações acontecerão em duas etapas: primeiro, com a arrecadação de alimentos, até 31 de agosto e, em seguida, com a arrecadação de rações para animais de estimação, até 30 de novembro. Toda contribuição será bem-vinda e deve ser destinada às agências Sicredi Biomas nos três estados. Além das contribuições nas agências, é possível contribuir com recursos financeiros via Pix.

Segundo o presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, para que a campanha seja um sucesso, a participação da população é fundamental. “São atitudes simples que movem o mundo. Qualquer quantia de alimentos não perecíveis será muito bem-vinda e, com certeza, fará a diferença na mesa de muitas pessoas. Apoiar esse tipo de iniciativa é a verdadeira essência do cooperativismo.” O presidente finaliza agradecendo o apoio e a participação de todos os envolvidos.

Como ajudar?

Depósito:

Sicredi – código 748

Agência: 0100

Conta Corrente: 21170-2

CNPJ: 07.430.210/0001-69

Razão Social: Fundação de Desenvolvimento Educacional e Cultural do Sistema de Crédito Cooperativo

PIX:

Chave: [email protected]

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 33 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2021 de mais de 54 milhões de reais e administra um montante de mais 2 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).