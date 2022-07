Em Cruzeiro do Sul, sete escolas estaduais suspendem aulas após casos de covid-19

Em Cruzeiro do Sul, sete escolas estaduais estão com as aulas suspensas por conta de casos confirmados de covid-19. Somente nesta quarta-feira (13), três escolas suspenderam suas atividades, com retorno previsto para o dia 23 de julho.

Na última terça-feira (13), mais de 800 casos de covid foram confirmados no estado do Acre, e desses, 99 somente em Cruzeiro do Sul. No estado, de um modo geral, há apenas cinco pessoas internadas por conta da doença, o que é um número razoável quando comparado aos anos anteriores da pandemia.

Segundo o secretário Municipal de Educação, até o momento nenhuma escola municipal suspendeu as suas atividades.

“Na última quinta-feira, a gente se reuniu com todos os gestores das unidades de ensino, para que a gente possa fazer uma rede de proteção. Detectado alguém com os sintomas, tem a ouvidoria da saúde”, explicou o secretário.

Desde o início da pandemia, o estado do Acre registrou 130.127 casos de covid-19, sendo 2007 óbitos, já o município de Cruzeiro do Sul registrou 209 óbitos até o momento.