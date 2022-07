Na manhã deste domingo (17), a acreana Gleici Damasceno aproveitou a manhã bem cedinho ao som da natureza e da típica culinária acreana. Gleici já chegou no estado mostrando que é acreana do pé rachado e não dispensou uma boa ‘baixaria’.

No sábado a acreana fez mistério sobre novos projetos no estado, mais prometeu breve revelar aos seus seguidores. Gleici anunciou que fica no Acre até agosto.

Assista: