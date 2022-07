Bolsonaro participa de marchas para Jesus no Nordeste

Em pré-campanha à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) viajou ao Nordeste neste sábado (16) para participar de eventos evangélicos, em Natal (RN) e Fortaleza (CE). O grupo religioso é parte importante do eleitorado do presidente.

A viagem de Bolsonaro prevê a participação em marchas para Jesus nas duas capitais. As caminhadas são um dos principais eventos anuais da comunidade evangélica, sendo organizadas por todo o país há 30 anos.

Ele estará em Natal pela manhã e tarde neste sábado. Na capital do Rio Grande do Norte, também deve ir a uma missa católica na Basílica dos Mártires e a um culto na Assembleia de Deus, no bairro Alecrim. O presidente participa da Marcha para Jesus às 14h.