Em Sena Madureira, litro da gasolina baixa para R$ 6,65 em alguns postos

Após sucessivos aumentos, o preço do litro da gasolina em Sena Madureira diminuiu de maneira significativa nesses últimos dias. Um dos fatores diz respeito à redução do ICMS, confirmada pelo governador Gladson Cameli.

No início de junho, por exemplo, o consumidor chegou a pagar R$ 8,24 pelo litro da gasolina no município. Agora, o valor oscila entre R$ 6,65 e R$ 6,74, cabendo ao cliente pesquisar e abastecer no posto com menor valor. Nesse sentido, se verifica que a diminuição no preço foi na ordem de R$ 1,59 por litro.

Taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativos e outros profissionais vinham reclamando constantemente dos aumentos seguidos, mas agora estão respirando mais aliviados. “Graças a Deus, houve essa diminuição que representa muito para todos nós. acaba refletindo na comunidade de maneira positiva, visto que, as passagens não aumentam diante dessa redução”, comentou um dos taxistas que faz a linha entre Sena Madureira e Rio Branco.

Os moradores da zona rural que utilizam motor de polpa em suas embarcações também estão animados. Sena Madureira tem famílias morando nos rios Iaco, Caeté, Purus e Macauã.

Alguns seringais ficam há vários dias de barco do porto do município, fazendo com que as despesas com a gasolina fiquem altas. Atualmente, mediante a baixa nos preços, os gastos tem sido menores.