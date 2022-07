Emissão da nova carteira de identidade começa na próxima semana no Acre

A nova carteira de identidade nacional começará a ser emitida em alguns estados a partir da próxima terça-feira (26), de acordo com a Receita Federal. O Acre é um dos estados que deve iniciar a emissão do novo modelo já na próxima semana.

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) começa a ser emitida no Acre, Distrito Federal, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul. O documento utilizará o CPF como o único número de registro nacional.

A nova identidade terá duas versões, uma física e outra digital, além do visual único para todos os estados. Atualmente, uma pessoa pode ter uma carteira de identidade com um número em seu estado natal, caso solicite o documento em outro estado, vai obter outro número. Com a mudança para a CIN, a possibilidade de ter mais de um número chega ao fim.

Segundo a Receita Federal, nesse primeiro momento, somente serão emitidas as novas identidades para cidadãos que estiverem com as informações no CPF de acordo com suas certidões atualizadas. Cidadãos que não possuírem ou estiverem com as informações incorretas no CPF poderão recorrer aos canais de atendimento à distância da Receita Federal para resolver sua situação.