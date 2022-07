Empreender em casa: 3 atividades para trabalhar home office 

Ainda é comum o pensamento de que para começar um negócio é preciso investir alto logo no início. Mas não é uma regra impossível de contornar nos dias de hoje.

Cada vez mais surgem opções de negócios que podem ser realizados em casa e que requerem pouco investimento inicial. Veja três atividades que estão em destaque em seus setores e permitem ao empreendedor ou mesmo trabalhador formal atuar de casa.

1 – Serviço delivery de marmitex

Começar um negócio próprio no setor de alimentos, normalmente requer investimento em equipamentos de cozinha. Mas para começar com algo de escala menor é possível trabalhar de casa (respeitando as leis de vigilância sanitária) e investir no delivery de marmitex, por exemplo, e saiba que essa é uma excelente opção, pois trata-se de um dos nichos que mais crescem no mercado.

De acordo com dados do Sebrae, entre os anos de 2014 e 2019, o número de comércio de marmitas aumentou 134%. Ainda, com o aumento dos pedidos online impulsionados também pelo crescimento do digital, os negócios relacionados a alimentos tem projeção de crescimento acelerado.

A melhor parte é que você pode começar sua marmitaria em casa e precisa apenas:

Planejar os detalhes do seu negócio;

Estudar a concorrência;

escolher o cardápio;

Definir o preço das marmitas;

Escolher a embalagem adequada;

Fazer a divulgação do negócio.

2 – Estética facial e alongamento de cílios

Um nicho que movimenta a economia mesmo durante crises é sem dúvida o da estética e beleza. Entre suas opções, a estética facial é uma boa aposta para quem deseja empreender atendendo em casa. Em especial o procedimento chamado alongamento de cílios, que ganhou destaque durante a pandemia e mantém crescimento provando ser um investimento sólido.

Muitas empreendedoras têm começado negócios pequenos nesse nicho e crescido rapidamente, construindo verdadeiros impérios como extensionistas de cílios. Isso porque o Brasil tem o maior mercado do mundo quando se trata de cosméticos e cuidados pessoais.

Isso aliado a facilidade de comprar online com valor de atacado, o profissional pode adquirir produtos de qualidade por valores acessíveis de forma simples.

Como a área possui alta demanda e investimento inicial baixo para começar é preciso apenas:

Investir em um curso para lash designer;

Conhecer o público que quer atender;

Definir o local (pode ser em um cômodo de casa);

Fazer pesquisa de mercado com relação aos preços da região;

Buscar por produtos de qualidade e que tenham bons preços;

Divulgar o trabalho.

3 – Tele ou Web Operador de Call Center

O Call Center é outro setor que já permite trabalhar home office e entre as principais vantagens desse nicho estão a otimização de tempo e de gastos.

Com o avanço da tecnologia, o call center não é mais um setor apenas de atendimento por telefone, mas também por meios digitais. Além disso, de acordo com apontamento feito pelo grupo Services, houve um aumento de 120% na espera das chamadas durante a quarentena. Ou seja, é um setor que ainda tem muito espaço para crescer.

Contudo, para trabalhar como Call Center em casa, alguns pontos são fundamentais:

VPN para garantir a segurança dos clientes;

Um bom acesso a internet;

Ferramentas omnichannel;

Um headset;

Um local livre de ruídos.

Pronto para empreender ou trabalhar formalmente de casa?

Munido dessas informações, torna- se mais fácil optar por montar ou não sua área de atendimento e trabalho e investir em qualificação para atuar no nicho da sua escolha.

Também é possível estudar online o que pode facilitar seu aprimoramento profissional, seja para investir em um negócio próprio ou ser colaborador em uma empresa. Gostou do conteúdo? Então continue acompanhando todas as publicações.