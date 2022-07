Empresário acreano morre após sofrer descarga elétrica dentro da própria empresa

O empresário José Pereira Sobrinho, de 72 anos, morreu vítima de descarga elétrica dentro da própria empresa na manhã desta terça-feira (5), no km 2 da rodoviária AC-40, nas proximidades do Parque de Exposição Wildy Viana, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segunda informações de familiares, o idoso estava dentro da própria empresa de serralheria, quando ocorreu um problema em uma das tomadas e ele resolveu consertar. Ao tentar colocar o cabo de energia elétrica que é de 220 volts na tomada, o proprietário recebeu a descarga elétrica.

Familiares ainda chegaram tirar o pai de próximo dos fios, e na hora que o puxaram, o empresário bateu com a cabeça em uma barra de ferro.

Familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado, que só atestou morte do empresário José Pereira.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Civil como morte acidental.