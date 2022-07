Empresário é atacado a golpes de facão pelo irmão na BR-364

O empresário identificado como João B. N., 51, foi agredido a golpes de facão pelo irmão na madrugada desta quinta-feira (21) na BR-364, quilômetro 118, distrito de Jaci-Paraná, em Porto Velho (RO).

De acordo com informações obtidas pelo Rondoniaovivo, os irmãos estariam consumindo bebida alcoólica e de repente se desentenderam por motivos banais.

Em meio a discussão, o acusado em posse de um facão atacou o irmão em várias partes do corpo e depois fugiu.

A vítima foi socorrida em estado gravee em uma ambulância do Samu e levada ao posto de saúde do distrito. A Polícia Civil seguirá no caso.