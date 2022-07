Empresas aéreas atrasam entrega de produtos em SP e empresário acreano é ameaçado

O atraso na entrega de mercadorias enviadas para São Paulo, pelo empresário Raimundo Nonato Pereira da Silva Danielsson, mais conhecido no Acre como doutor Raiz, causou transtorno e ameças. Em boletim de ocorrência registrado na manhã desta quinta-feira (7), ele relata que tem recebido ligações com tons de ameaça.

“Você não deveria fazer isso. Eu sei o endereço da sua filha”, são algumas das frase que o doutor Raiz tem ouvido por meio de ligações. Ele não identificou os autores das ameças, mas afirma que se sente humilhado com a falta de compromisso das empresas. “Isso tem causado muito transtorno, perda de sono, mal estar pra gente”, relata.

De acordo com doutor Raiz, as mercadorias foram enviadas no dia 10 de junho, praticamente há um mês, e as empresas não dão retorno sobre a localização dos produtos.

Ao empresário, a Latam informou que o problema foi ocasionado por um “rompimento” com a Brix Cargo. “Há três dias não tenho nenhuma resposta das empresas. Antes elas estavam até respondendo, mas agora parou”, disse.

“Nós já transportamos com a Latam há mais de 20 anos e nunca tinha acontecido isso. A situação é tão delicada que agora um cliente acabou de ligar dizendo que se eu não mandar até o dia 10, vou ter que restituir ele. Foi uma compra com valor alto, de sangue de dragão, erva de bicho, óleo de andiroba, seiva de Holanda e seiva de jatobá para compartilhar com pessoas em casos terminais de câncer”, lamentou o doutor Raiz.

O empresário destacou que todos os produtos são legalizados, com notas fiscais e impostos pagos. A reportagem do ContilNet entrou em contato com a Latam, que por meio de sua assessoria, disse que “irá apurar as informações sobre o caso mencionado”.

O contato também foi feito com a Brix Cargo, mas até o fechamento da matéria, o ContilNet não obteve retorno. O espaço está aberto para que as empresas prestem os esclarecimentos que julgarem necessários.