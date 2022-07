Encapuzados, bandidos invadem casa, ateiam fogo e deixam um ferido na Baixada

Um adolescente de 16 anos foi ferido a tiros após ter a própria residência incendiada na noite neste domingo (17), na Rua do Barro, no bairro Ayrton Senna, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, vários criminosos encapuzados e com armas de fogo de grosso calibre chegaram em um carro de cor preto, deixaram o veículo na esquina da rua e começaram a andar e atirar de forma aleatória para as residências.

O adolescente estava na frente da casa quando viu os bandidos atirando e ainda tentou correr, mas foi atingido com um tiro tórax que transfixou e outro na virilha. Mesmo baleado, o rapaz ainda conseguiu correr para dentro da própria residência e depois pulou uma janela e correu para uma área de mata.

No mesmo quintal da casa do adolescente, ainda havia mais duas residência, que foram invadidas pelos faccionados. Com uso de gasolina, os bandidos acabaram tocando fogo tanto na residência do adolescente, como nas outras duas casas. Após a ação, os homens voltaram correndo para o carro e fugiram.

Uma mulher que morava na última residência do terreno, ao ouviu os primeiros disparos e ver o adolescente ser baleado, pegou as crianças que estavam dentro da casa e correu para as matas. Depois que os atiradores foram embora, o adolescente apareceu e foi socorrido por um vizinho que colocou o jovem dentro do próprio carro e levou para o pronto-socorro de Rio Branco, onde o rapaz deu entrada em estado de saúde estável.

Ainda segundo os moradores, as pessoas que moram na residência do adolescente não foram localizados e não se sabem se eles também estão feridos. A primeira informação foi que eles estivessem mortos no meio das chamas, mas os militares do Corpo de Bombeiro Militar foram acionados e apagaram o fogo da casa e não encontraram nenhum cadáver no meio das cinzas. Ainda há a suspeita dos mesmos estarem feridos em meio às matas que ficam próximas das casas.

Policiais militares do 1° Batalhão foram acionados e tiveram apoio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) para colher informações dos acusados e realizar ronda ostensiva na região. Ninguém foi encontrado até o momento.

Populares ainda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e depois de uma rápida vistoria com os militares dos bombeiros perceberam que não havia nenhuma vítima dentro da casa, sendo assim, os socorristas tiveram que retornar na base.

A PM isolou a área para o trabalho da perícia criminal. Depois de todo trabalho pericial, a área foi liberada e os bombeiros voltaram para o quartel. O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).