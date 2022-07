Entorno: homem é preso por estuprar e engravidar enteada de 11 anos

A Polícia Civil de Goiás prendeu um homem por estuprar e engravidar uma criança de 11 anos. De acordo com a corporação, ele é padrasto da vítima. Segundo a polícia, o crime aconteceu em um distrito de Cristalina chamado de Campos Lindos, no Entorno do Distrito Federal, em outubro no ano passado, mas a denúncia só foi feita ao Conselho Tutelar no dia 7 de março deste ano.

Conforme a polícia, uma denúncia alertou que uma pessoa teria ameaçado a menina e a levado para uma área mais isolada do distrito, onde foi forçada a manter relações sexuais. Em razão do abuso, a criança engravidou.

Na época, a suspeita era de que o autor fosse um menor de idade, que estudava na mesma escola da vítima. No entanto, após uma série de diligências, surgiram indícios de que o possível autor fosse o padrasto da vítima.

Com a autorização da família, a polícia requisitou um exame de DNA, que comprovou que o bebê (que já nasceu) tem compatibilidades genéticas com o padrasto da menina.

Com o pedido de prisão temporária do padrasto, a polícia efetuou a prisão do homem pelo crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A, caput, do CPB). Durante interrogatório, o investigado confessou a prática do crime. Ele foi recolhido à Unidade Prisional da cidade e encontra-se à disposição do Poder Judiciário.