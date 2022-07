entrega gravidez aos 37 anos e define nome da filha: “Uma homenagem a avó”

A cantora Paula Fernandes tem passado por altos e baixos em sua carreira musical. Mesmo estando um pouco apagada na mídia, Paula, que deu um fora em Roberto Carlos e o deixou revoltado, tem muito que festejar na sua vida pessoal.

A sertaneja namora Ronny Cecconelo há mais de dois anos. Ela é bem discreta quando se trata de sua vida íntima, mas abriu uma exceção e se declarou para o amado nas redes sociais.

Além disso, há alguns dias foi o aniversário do empresário e é claro que a cantora não deixou de mostrar todo seu amor e carinho ao namorado.

“Amor… que esse novo ciclo que se inicia seja cheio de momentos felizes, saúde, amor e harmonia. Feliz aniversário! Te amo!”, disse ela.

Outro assunto que não sai da boca de seus admiradores, é quando vem um herdeiro de Paula Fernandes com Ronny. Porém, esse sonho dos fãs vai demorar um pouco, pois no momento não está nos planos do casal, mesmo a sertaneja já tendo comentado o nome da criança caso ela fosse mãe.

Aliás, durante o isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus, essa dúvida foi aumentando entre os fãs e devido isso, Paula Fernandes respondeu uma pergunta sobre o assunto. “Ah, penso e desisto”, disse ela brincando através das redes sociais. E na sequência ela completou falando que seu namorado já tem dois filhos e ela é uma boa madrasta.

Paula Fernandes revela nome que colocará em filho

E como já citado, a famosa não pensa em ter filhos no momento, mas já tem opção de nome. Dessa forma, ela contou que se caso ela ter uma filha mulher se chamará Larissa.

“Bom, se fosse hoje, eu acho que seria Larissa, para chamar de Lari, ou Franchesca, em homenagem à minha vó Francisca”.