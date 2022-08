Espaço da Tecnologia na Expoacre terá campeonato de games

Um dos atrativos ofertados pela Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict) na Expoacre será o campeonato de videogames realizado no Espaço da Tecnologia.

A competição consiste em duas modalidades. A primeira teve início de modo virtual e o encerramento será dentro da Expoacre. A segunda será disponibilizada aos participantes da feira que se interessem em participar.

“Buscamos estimular os jovens a se interessarem pela área do desenvolvimento de novas tecnologias. O mercado exige cada vez mais o avanço e o conhecimento de novas ferramentas”, destaca o gestor da Seict, Assurbanipal Mesquita.

A ideia é incentivar os jovens a buscar os games não somente como forma de entretenimento, mas também com estímulo às novas tecnologias e projetos inovadores, gerando renda para esse público.

No Espaço da Tecnologia, será apresentado diariamente o Distrito Tecnológico; haverá também um espaço para jogos eletrônicos, com minicampeonatos; a final do campeonato e-Copa Seict Games de jogos eletrônicos; o espaço de realidade virtual, com a apresentação de plantas industriais e apresentações lúdicas para crianças.