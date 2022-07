O ex-jogador do Corinthians Ademir José Gonçalves foi vítima de mal súbito e morreu na última sexta-feira (22). Durante a cerimônia do velório, realizada em Santa Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo, a viúva, Elizabeth Gonçalves, teve um infarto e também morreu.

De acordo com informações da Record TV, Elizabeth chegou a ser socorrida no local quando estava passando mal. Ela foi levada a um hospital da região, mas não resistiu.