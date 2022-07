Esposa de Liminha pega todos de surpresa e faz duro relato em rede social: “Maltratado, julgado e humilhado”

Fernanda Fiuza, médica e esposa do animador de palco Liminha, postou um breve desabafo nas redes sociais nessa sexta-feira (08).

Assim, em comemoração ao aniversário do seu marido, que completou 57 anos, Fernanda Fiuza pediu que seu amado jamais desista do seu sonho, que é ter um programa próprio no SBT:

“Amor, desejamos muita saúde para que você possa continuar a realizar todos os seus sonhos, não desista de ter o seu programa! Você vai ser maltratado, você vai ser julgado pelos outros, você vai ser humilhado, mas lembre-se: os humilhados serão exaltados!”, postou ela.

Nos comentários, com o apoio dos fãs do casal, Liminha também fez uma bela declaração de amor: “Meu amor, obrigado por tudo que você faz por mim. Sou muito feliz neste meu dia, pois tenho minha alma gêmea que me acompanha e meda muito carinho e muito amor. Você é meu anjo e o meu melhor presente”, comentou.

Em outro trecho, Liminha não deixou de destacar o quanto o amor dessa relação o faz feliz: “Te amo pra toda vida, obrigada por me fazer tão feliz”.

Liminha derruba Silvio Santos em um tanque de água

Em uma entrevista recente Liminha confessou que ele foi o responsável por derrubar Silvio Santos, o dono do SBT que teve um vício exposto pela filha recentemente, em um tanque de água em um episódio que foi ao ar em 16 de agosto de 1992.

Em resumo, no episódio, Silvio iria mostrar aos participantes como a prova funcionária e sentou na tábua que ficava acima de um tanque de água. Antes que pudesse sair, Silvio foi tombado e caiu com tudo dentro do tanque:

“Eu tinha certeza que isso ia acontecer”, falou caindo em gargalhadas.

Recentemente, Liminha confessou: “Aquele tanque foi o seguinte… Quem derrubou ele, foi eu. O Deka era um contrarregra que tinha lá, o Silvio chegou e subiu no tanque. Você sente quando ele quer fazer graça, e ele começou a falar do tanque. Vi que ele começou a mexer as perninhas e eu falei: ’Ele quer cair’”.

“Eu cheguei para o Deka e falei pra ele puxar a alavanca. Ele não puxou e eu puxei.” Liminha conta que escondeu o fato por anos porque Silvio não iria gostar:

“O Silvio não gosta que você faça algo e fique falando. Não combina. Não fica falando:’Silvio, fui eu’, só pra mostrar que é herói. Ele não gosta muito e tem que deixar rolar”.