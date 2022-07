Estado anuncia reformas nos quartéis da PM e dos Bombeiros, em Cruzeiro do Sul

Na tarde desta sexta-feira, 7, o Estado anunciou importantes reformas em prédios da Segurança Pública. Em Cruzeiro do Sul, as estruturas que abrigam os quartéis do 6⁰ Batalhão da Polícia Militar (6⁰ BPM) e do Corpo de Bombeiros Militar receberão amplas reformas, avaliadas em R$ 5 milhões.

O titular da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Cirleudo Alencar, tratou dos investimentos.

Os espaços receberão troca de cobertura, piso, instalações elétricas e pintura geral. Cerca de 50 empregos diretos serão gerados durante as obras, que se iniciam na próxima semana.