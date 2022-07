Estado e Prefeitura de Mâncio Lima trabalham na pavimentação asfáltica das ruas da cidade

O Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Mâncio Lima, trabalha na pavimentação asfáltica de vias da cidade.

O Deracre e a prefeitura estão realizando a aplicação de microrrevestimento asfáltico frio nos bairros Centro, Bairro da Cobal e Guarani. Além disso, a parceria firmada deve dar continuidade ao programa de recuperação de ramais e de pontes.

Na ocasião, o presidente do Deracre, Petronio Antunes, ressaltou a importância da parceria firmada com a Prefeitura de Mâncio Lima e reforçou o comprometimento do Estado em atender as demandas do município.

Na companhia do prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, Antunes acompanhou de perto a execução dos trabalhos de pavimentação das ruas.