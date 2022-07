Estado e Prefeitura de Tarauacá iniciam obra de construção do terceiro acesso do município

Nesta semana, o Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e a Prefeitura de Tarauacá iniciaram as obras de construção do terceiro acesso do município. A execução da obra deve garantir a ligação da Avenida Tancredo Neves com a BR-364.

“Os serviços foram iniciados e essa parceria deve beneficiar toda população”, destacou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Estiveram presentes na visita o gerente da regional Tarauacá-Envira, André Correia; o secretário de obras do município, Rosenir Arcênio; o representante regional do Deracre em Tarauacá, Pedro Viana; e o servidor público Edmaick Fernandes.

A obra conta com investimento de R$ 11,4 milhões, proveniente de emenda parlamentar, sob supervisão do Deracre e execução do Consórcio TK, composto pelas empresas Construtora Santa Maria e Marts Transportes.

O Deracre segue avançando com obras em todo o estado.