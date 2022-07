Estado entrega Policlínica do Tucumã revitalizada e adequada para atendimentos especializados

O Estado do Acre, por meio das secretarias de Infraestrutura (Seinfra) e de Saúde (Sesacre), reinaugurou em Rio Branco, nesta segunda-feira, 18, a Policlínica do Tucumã Conselheiro Joseh Alexandre Leitão, que passou por obras de manutenção preventiva e corretiva, além de revitalização e ampliação dos serviços, para garantir um ambiente adequado, salubre e confortável aos usuários e servidores do Serviço Único de Saúde (SUS).

O titular da Seinfra, Cirleudo Alencar, participou da cerimônia junto à secretária de Saúde, Paula Mariano, e à gerente-geral da unidade, Luciana Carvalho. “O paciente que chega precisa de um acolhimento humano e precisa ser bem atendido. Era necessário adequar todo o espaço”, frisou Alencar.

A Policlínica do Tucumã recebeu um investimento de R$ 400 mil, oriundo de recursos próprios do Estado, para assegurar que os serviços de ambulatório especializado, consultas e serviços nas especialidades de pediatria, ginecologia e endocrinologia, entre outras, pudessem ser prestados com uma nova estrutura moderna e eficaz.

“São avanços que asseguram melhorias na estrutura, com ambulatório de alto risco para as grávidas, ambulatório de alto risco para pessoas com doenças crônicas e ambulatório para crianças com transtorno psiquiátrico, além de uma equipe multidisciplinar. As crianças de alto risco até os cinco anos também serão atendidas aqui”, enfatizou Paula Mariano.

A reforma também foi avaliada pela gerente-geral da Policlínica. “A gente reabre com uma nova cara, novos serviços, novas demandas, mas sempre com responsabilidade. A unidade está bem estruturada e pronta para atender”, afirmou Luciana Carvalho.