Estado executa operação tapa-buraco na Estrada do Guajará

O Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), trabalha em operação tapa-buraco na estrada que liga Cruzeiro do Sul ao município de Guajará, no Amazonas.

Os agentes técnicos da autarquia promovem serviços de recuperação, com retirada e limpeza dos pavimentos quebrados e aplicação e compactação de nova massa asfáltica.

De acordo com o gerente da autarquia em Cruzeiro do Sul, José Mauri Barboza, o órgão tem intensificado os serviços de manutenção em estradas, por meio da operação tapa-buraco.