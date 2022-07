Estado firma parceria com Prefeitura para refazer Rua Augusto Vasconcelos, em Sena Madureira

Uma parceria sacramentada entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Sena Madureira vai possibilitar a revitalização da Rua Augusto Vasconcelos, no trecho compreendido entre a Avenida Avelino Chaves e a entrada do Bairro Bom Sucesso. Os trabalhos já foram iniciados.

Compete ao Governo do Estado fazer toda a parte de base e sub-base enquanto que a Prefeitura providenciará o asfaltamento.

Bastante esburacada, a referida Rua dá acesso à Escola Municipal Siqueira de Menezes, ao Quartel da Polícia Militar, à 4ª Ciretran e ao Bairro Bom Sucesso. “O Governo do Estado tem feito alianças com as prefeituras e aqui em Sena Madureira não é diferente. Na Rua Augusto Vasconcelos, iremos fazer o trabalho em uma extensão de 470 metros que vai facilitar o tráfego para a população”, comentou Cirleudo Alencar, secretário da Seinfra.

Além desse trecho, dentro em breve também será iniciado um trabalho de melhoramento na Rua Newton Prado, próximo à casa da dona Maza.

O Governo do Estasdo também projeta realizar ainda neste ano a revitalização completa da Avenida Brasil, uma das principais avenidas de Sena Madureira.

Veja a galeria de fotos: