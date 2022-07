Estado participa das comemorações de 59 anos do Ministério Público do Acre

O Ministério Público do Acre (MPAC) completou 59 anos nesta terça-feira, 26. A data foi marcada por uma solenidade comemorativa, que contou com a realização de palestra sobre a trajetória histórica da instituição e o lançamento de uma biblioteca virtual.

Concebido em 26 de julho de 1963 pelo primeiro governador do Estado, José Augusto de Araújo, o MPAC é um dos órgãos mais antigos do Acre. Em quase seis décadas de existência, a instituição se destaca pela atuação sempre firme na busca de justiça e garantia da cidadania.

“Evoluímos muito e estamos presentes em 14 municípios, prestando nossos serviços ao público com muita dedicação”, frisou Danilo Lovisaro, procurador-geral de Justiça do MPAC.

O evento contou com a participação do governador do Acre, Gladson Cameli. Durante seu pronunciamento, o gestor destacou a atuação histórica da instituição em defesa da sociedade e no cumprimento da Constituição Federal.

“Destaco aqui, também, a ação fundamental do MP no combate ao crime organizado, ao narcotráfico e crimes contra o patrimônio público. A atuação de cada um de vocês fez e faz a diferença no Acre”, completou o chefe do Executivo.

A cerimônia contou, ainda, com presença da presidente da Associação do Ministério Público do Acre (Ampac), procuradora Meri Cristina Amaral; do procurador de Justiça aposentado Durval Vieira; do ouvidor nacional do Ministério Público, Oswaldo D’Albuquerque; dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Acre, Luís Camolez e Regina Ferrari; e da defensora-pública do Estado, Simone Santiago; entre outras autoridades.