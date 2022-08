Estado promove políticas públicas sociais na Expoacre 2022

Durante as nove noites de Expoacre, em Rio Branco, a Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para Mulheres (SEASDHM) está presente no estande institucional, que reúne diversas pastas do Estado, divulgando suas ações de políticas públicas afirmativas, informando a população presente.

Em alusão ao Dia Internacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas,30 de julho, a Diretoria de Direitos Humanos da SEASDHM promoveu uma panfletagem buscando sensibilizar a população sobre o tráfico de pessoas e seu impacto na sociedade, encorajando a participação de todos no combate a esse crime.

A Diretoria de Políticas para Mulheres também se fez presente, divulgando as ações desenvolvidas no combate à violência contra as mulheres e outras iniciativas para proteger o público feminino.

Também é possível adquirir,no local, informações com a equipe estadual de Assistência Social, que transmite esclarecimentos sobre os serviços oferecidos pelo Estado e realiza encaminhamentos.

A titular da SEASDHM, Ana Paula Lima, prestigiou as ações institucionais na feira e afirmou: “A Expoacre, além de ser um grande evento de agronegócio, é uma oportunidade para que a população conheça as políticas públicas ofertadas pelo Estado e saiba da nossa atuação quanto à garantia de direitos e assistência social”.