Estado recupera mais de 100 km de ramais em Brasileia e Epitaciolândia

O Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), tem trabalhado na recuperação das estradas vicinais. A intervenção do maquinário do Deracre possibilitou a recuperação de 100 km de ramais em Brasileia e Epitaciolândia que necessitavam de atenção.

Os agentes técnicos do Deracre têm atuado com serviços de recuperação, melhoramento e restauração dos ramais no intuito de facilitar o escoamento da produção agrícola e garantir o acesso dos moradores à região.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, em um mês a regional do Deracre sediada Brasileia conseguiu garantir mais de 100 km de melhoramento das estradas vicinais.

Garantir melhorias na trafegabilidade do produtor rural na região é uma prioridade do Estado. Segundo o gerente regional do Deracre em Brasileia, José Pereira de Araújo, os trabalhos têm sido intensificados com objetivo de chegar à região do Riozinho.

“No ramal do Km 84, em Brasileia, são mais de 50 km melhorados e em Epitaciolândia são mais 50 km; e esses serviços têm sido executados para que as famílias tenham o acesso garantido”, destaca o gerente regional.

Os trabalhos do Deracre seguem por todo estado e visam garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo Acre.