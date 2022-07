Estado vistoria fase final dos preparativos para a Expoacre 2022

Faltam apenas dez dias para o início da maior feira de negócios e entretenimento do estado. No Parque de Exposições de Rio Branco, cerca de 250 operários trabalham, dia e noite, na conclusão dos últimos detalhes para que a Expoacre 2022 seja um grande sucesso econômico e de público.

Nesta quinta-feira, 21, o governador Gladson Cameli esteve no local vistoriando o canteiro de obras. O chefe de Estado aproveitou a oportunidade para comemorar o retorno da feira, que promete ser uma das maiores da história.

“Passamos dois anos sem a nossa Expoacre e é muito bom ver a retomada dessa festa. Esse evento é muito importante para o desenvolvimento do estado, pois aquece a economia, por meio da geração de emprego e renda”, ressaltou.

O parque de exposições recebeu várias melhorias em sua infraestrutura. O Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre), construiu um muro no entorno da arena de shows, recapeou as vias internas, recuperou o sistema de drenagem, e fez nova pintura.

“O Estado trabalha há três meses nos preparativos da Expoacre. O grande movimento aqui dentro do parque começa nessa reta final, já que a iniciativa privada começa a montagem dos seus estandes”, explicou Dudé Lima, um dos organizadores da feira.

A Expoacre 2022 começa no próximo dia 30 de julho e segue até 7 de agosto. A tradicional cavalgada marcará a abertura do evento. A expectativa é que a feira movimente mais de R$ 100 milhões em volume de negócios durante nove dias.