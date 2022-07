Estrela do Free Fire largou a faculdade para se dedicar ao game

“Salário mãe”

Quando Max entrou para a vida do Free Fire, percebeu que a mãe, Aida, acordava muito cedo para pegar transporte público lotado e chegava tarde em casa. “Isso me deixava triste. Então, naquele primeiro ano que fui contratado, me esforcei demais pra crescer na plataforma e conseguir tirar ela do trabalho”, disse o gamer.

Segundo o carioca, esse foi o melhor momento que teve proporcionado pelo Free Fire. “Foi quando falei que ela podia sair do trabalho, que eu daria um ‘salário mãe’, como a gente chama”, explica.

De dois empregos ao foco no Free Fire

Para ajudar sua mãe em casa, Max Games trabalhava de garçom e vendedor de loja. O streamer só abria live para jogar Free Fire quando não tinha aula na faculdade.

Hoje, ele diz ter de R$ 640 mil acumulados por conta do Free Fire.

“Para falar a verdade, no início como eu não era bom, ficava conversando, interagindo com a galera e fazendo entretenimento. Quando comecei a pegar o jeito de jogar, já estava acostumado a jogar conversando. Assim, acho que isso fez atrair muita gente, pela atenção que eu conseguia dar enquanto jogava”, disse.

Pausa para à saúde mental

Max terminou um relacionamento de seis anos, estava com sintomas de depressão e com problemas hormonais. Com isso, focou 100% em sua saúde mental e física. “Nos últimos três anos eu só trabalhei. Ano passado eu fazia de oito a 13 horas por dia jogando”.

Reinvenção

Max Games não quer ser reconhecido apenas por esse nome. Quer que lembrem dele também como Max Ricalde. O streamer com 145 mil seguidores no Instagram planeja continuar crescendo.

Segundo o influenciador, Free Fire caiu muito e, por isso, pretende migrar para outros jogos, para ter outras opções de ajudar a família.

“Esse ano eu pretendo me reinventar em outro jogo, pois quero continuar crescendo e também criar canais secundários sem ser de game, como academia, música e investimentos”, explica.