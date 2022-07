Estudo descobre que óleo de crustáceo pode ajudar a curar ressaca

O Krill é um pequeno crustáceo. Seu óleo é rico em ômega 3, e os cientistas acreditam que ele pode interromper a quebra do álcool no organismo, evitando a produção da substância acetaldeido, relacionada aos sintomas da ressaca. O estudo foi publicado na revista científica Journal of Functional Foods.

Os 21 voluntários da pesquisa foram divididos em dois grupos, um tomou o suplemento, outro recebeu uma bebida antirressaca baseada em ginseng à venda comercialmente ou um placebo.

Todos beberam uma quantidade de álcool equivalente ao peso corporal — os homens receberam 0,78g de álcool por quilo, e as mulheres, 0,65g por quilo. A quantidade média que eles beberam foi equivalente a dois litros e meio de cerveja fraca para os homens, e três taças de vinho para as mulheres.