Ex-atleta e turistas russos têm corpos comidos por ursos após acidente

Um ex-atleta e outros dois turistas russos morreram e tiveram seus corpos devorados por ursos depois de um acidente de helicóptero na cidade de Kamchatka, na Sibéria. As informações são do jornal britânico Metro.

De acordo com o tabloide, as vítimas são Igor Malinovsky, campeão mundial júnior de biatlo de 25 anos, Zoya Kaygorodova, com pouco mais de 30 anos, e Sergey Kolesnyak, de 39.

O passeio foi organizado por Kaygorodova, que investiu quase 294 mil rublos russos (cerca de R$ 27 mil) para a aventura. O ex-atleta assumiu o posto de piloto.

Segundo relatos, devido às más condições de tempo, os três perderam a comunicação e, logo em seguida, a aeronave pegou fogo. É apontado que eles iam em direção à vila de Milkovo, onde Malinovsky tinha uma casa.

As equipes de resgate encontraram os restos carbonizados no dia seguinte e as investigações do caso apontaram que os corpos das vítimas foram arrastados e comidos por ursos após a queda do transporte.

As causas do acidente de helicóptero ainda estão sendo investigadas.