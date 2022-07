Ex-BBB Flay exagera no volume usando biquíni pequeno demais: “Sumiu na foto”

Causou e não foi pouco! Flayslane Silva, conhecida por sua participação no “Big Brother Brasil 20”, resolveu chocar a galera do Instagram ao compartilhar um novo ensaio nesta segunda-feira (04), que deixou os fãs da musa babando!

A artista causou nas redes sociais ao surgir com um look inteiramente preto que dispensa comentários, mas não deixou de fazer sucesso no perfil da musa. Flay resolveu ostentar toda sua boa forma e uma ousadia impressionante ao mostrar suas melhores poses para os cliques de tirar o fôlego.

“Essa mulher é uma verdadeira perfeição”, elogiou uma fã da cantora nos comentários da publicação. “Não tava pronto pra receber essas fotos na minha timeline”, brincou outro internauta, apaixonado. “A morena mais linda de todas”, disparou outra seguidora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLAY 🎙 (@flay)

Flay abre o jogo sobre suposta briga com cunhada de Neymar

Sem tempo ruim! Recentemente, a ex-BBB Flay se tornou assunto nas redes sociais depois que rumores de uma suposta briga com a cunhada de Neymar teria acontecido durante a festa junina que o craque deu em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Tudo começou quando boatos de que a morena tinha brigado com a irmã de Bruna Biancardi por conta de um ex-namorado. Indignada, Flay se pronunciou nas redes sociais: “Uma dica do fundo do coração para as páginas de fofoca, apurem os fatos antes de postar as coisas pra vocês não soltarem fake news inventada do c* e ficarem sem credibilidade alguma, o mínimo do trampo de vocês é apurar os fatos pra postar a parada real, mico postar fake news”.

“A minha cara de quem briga por macho! Por favor, né, gente? Se poupem e me poupem desse mico. Macho eu compartilho com as amigas, pego e indico os bons. Que fake news horrorosa, é uma ofensa, tanto macho no mundo… Eu vou pra festa beijar, beber e dançar né, brigar não, por favor”, continuou a musa em seu Twitter.

“Eu nem lembrava que já namorei com esse, juro. Só lembrei quando vi a foto… E o pior sei nem quem é a mina que estão inventando que eu tretei no banheiro”, disse Flay, cheia de deboche em seu desabafo.