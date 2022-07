Exclusivo: acreano comparado a Arnold Schwarzenegger é entrevistado por Mariana Tavares; confira

Ramon Dino é o acreano que irá representar o Brasil na Copa do Mundo do fisiculturismo. Ele é comparado por especialistas da área, com o Mister Universo mais famoso da atualidade, ninguém menos que Arnold Schwarzenegger. Ramon que está cotado para ser o fisiculturista número 1 do mundo, deu uma entrevista exclusiva para Mariana Tavares, que estreia sua coluna aqui na ContilNet .