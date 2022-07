Exclusivo: cantora Luíza Sonza desembarca em Rio Branco; veja as primeiras imagens

Luíza Sonza desembarcou na manhã desta sexta-feira (1) no Acre para um dos shows mais esperados do mês de julho. A cantora se apresenta nos Jogos Uni nesta sexta-feira (1), o show acontece no estacionamento da faculdade Uninorte.

De acordo com a organização, 90% do ingressos já foram vendidos, restando poucas unidades dos espaços vips e fronstage. CLIQUE AQUI e compre seu ingresso!

Veja as fotos exclusivas da coluna Douglas Richer:

O Show de Luíza no Acre, deverá ter 1h de duração. O repertório do show deverá ter as faixas do mais recente disco da carreira da artista, o “Doce 22”, e grandes sucessos da carreira. “Anaconda”, “Modo Turbo”, “Braba”, “Devagarinho”, “Boa Menina” e “Penhasco” podem ser algumas das canções interpretadas por Luísa no palco.

Luíza ficará hospedada na ‘Suíte Royal’ do no Nobile Suites Gran Lumni

Nominada de ‘Suíte Royal’, o espaço fica localizado no Nobile Suites Gran Lumni, hotel de luxo no centro do estado. O local tem 42 metros quadrados e amplo espaço que proporciona aos clientes o maior conforto possível, deixando literalmente o hospede em casa. Na suíte, a cantora vai desfrutar de uma ante-sala, cama SuperKing, escritório, banheira de hidromassagem e sua própria máquina de café. A diária custa, em média, R$539 reais.

O espaço já hospedou o ex-presidente Lula, também o atual presidente Bolsonaro, recentemente o cantor Gusttavo Lima, entre outras celebridades. A suíte também oferece café da manhã reservado, itens de banheiro franceses da marca L’Occitane e o serviço de ‘boa noite’, onde uma camareira prepara a cama por volta das 18h para o hóspede.

Confira vídeo: