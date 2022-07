Exclusivo: com mais de 42 mil visualizações, vídeo de acreano ganha curtida de Luísa Sonza; assista

Não é todo dia que temos uma diva do pop stalkeando nossa rede social, e quando isso acontece, claro que a coluna Douglas Richer descobre e dá um jeito de divulgar tudo para vocês.

Morador do bairro, Estação Experimental, o acreano natural de Rio Branco, Gustavo Torres, de 20 anos, teve seu perfil visitado por nada mais nada menos que a diva do pop Luísa Sonza. Gustavo participou da cobertura do site ContilNet no show da cantora e logo após o evento publicou as imagens. O resultado impressionou os fãs de Luísa, que logo fizeram uma mobilização para o vídeo maker acreano ser notado. E o movimento teve resultado positivo, Luísa notou e curtiu o trabalho do profissional acreano.

Em contato com o site ContilNet, Gustavo Torres contou sobre a movimentação após a publicação do vídeo e a sensação de ter o trabalho notado por uma estrela nacional: “A princípio ocorreu de forma natural, muitas pessoas marcaram ela na publicação. Depois que percebi essa mobilização, fiz um storie agradecendo por estarem marcando ela e disse que ficaria muito feliz caso ela visse o vídeo. É muito gratificante e motivo de muito orgulho, tendo em vista que o resultado do vídeo me agradou bastante e o público da Luísa se movimentou para que ela pudesse ver o trabalho.”

Gustavo iniciou os trabalhos como vídeo maker em 2019, hoje trabalho em parceria com o fotógrafo Sandro Canizo. Gustavo contou à coluna Douglas Richer que o vídeo já tem 42,5 mil visualizações, somando as visualizações das redes sociais Instagram e Tik Tok.

Questionado por este colunista sobre o sucesso do vídeo, o acreano ainda não acredita que a cantora visualizou seu trabalho: “Imaginava algo grande mas não ao ponto da própria Luísa ver.”

A gente te entende, Gustavo! Chega de enrolação e bora ver o trabalho do acreano. Assista!