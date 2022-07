Exclusivo: Xuxa é recebida por fãs acreanos em desembarque no Acre; veja vídeo e imagens inéditas

A eterna rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel, desembarcou neste domingo (17), em Cruzeiro do Sul, no Juruá. As informações repassadas à coluna Douglas Richer foram que a apresentadora chegou acompanhada de seu pet ‘Doralice’, uma cachorrinha da raça yorkshire, e sua equipe. O jatinho de Xuxa desceu por volta 16:30h no aeroporto de internacional de Cruzeiro do Sul.

Em contato com o ContilNet, o professor de inglês e agente cultural da Secretaria de Cultura do município, Luis Labiac de 35 anos, disse que foi um dos primeiros acreanos a ter contato com a apresentadora e contou detalhes exclusivos sobre a chegada de Xuxa no Acre.

“Meu encontro com a Xuxa foi algo super inusitado, foi por uma coincidência na verdade, eu ia passando pelo aeroporto e vi o jatinho aterrissando, como eu sabia que ela estava chegando aqui na cidade, eu fui no Instagram dela e vi, ela tinha postado os stories embarcando no jatinho, dentro do jatinho, então a gente resolveu voltar e aguardá-la para ver se conseguia um contato, uma foto, uma selfie. Os funcionários do aeroporto nos informaram que ela iria descer do jatinho direto para o carro e iria sair, e a gente perguntou por onde o carro iria sair, a gente foi esperar no portão. Ela chegou, passou no carro, parou, ela só não desceu do carro, mas fez selfie com todo mundo, fez foto, conversou, super gente final e humilde”.

“Consegui falar algumas coisas pra ela, desejar boas vindas, sucesso para a série. Agradeci a ela a todo apoio a comunidade LGBTQIAP+ que ela vem prestando em suas redes sociais, com seus diálogos e discurso, e também agradeci, que de certa forma essa série, a gravação de uma série de nível nacional que nem essa aqui em nossa cidade traz inúmeros benefícios, tanto cultural, como financeiros. Quantos empregos não estão sendo gerado aqui para as pessoas da nossa cidade, como cabelereiros, maquiadores, os próprios figurantes estão recendo diárias, e isso vai movimentar a nossa cidade de uma forma muito positiva, comentou o cruzeirense ao ContilNet.

Questionado por este colunista sobre o sentimento de estar tão pertinho de Xuxa, o cruzeirense não escondeu a emoção. “Fiquei tão nervoso que nem lembrei de gravar stories. Ela é muito rainha, muito gentil e educada. A voz a coisa mais fofaaaaa. Eu falei pra ela que estava emocionado, ela agradeceu tanto pelo carinho. E eu estava na hora certa e lugar certo. Porque eles divulgaram que ela chegaria no sábado e chegou no domingo.

E como a gente fica despois do pouso da nave de Xuxa no Acre? Sem chão né, porque tô até agora me recuperando. Bora logo ver o vídeo da rainha chegando no Acre!