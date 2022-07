Expoacre internacional: Puno participa pela primeira vez da feira

Espaço ideal para divulgação da cultura peruana e dos produtos da região de Puno, estado que faz fronteira com a Bolívia. Pela primeira vez na Expoacre eles trouxeram além dos produtos, artesanatos, com destaque para a lã de alpaca e os grãos andinos.

Chamando a atenção por onde passam, os peruanos esbanjam beleza nas cores de seus trajes.

O vermelho é de uma dança típica de Puno, a batalha entre o anjo e os demônios. O anjo não veio para a Expoacre, mas os personagens vestidos de demônios são convidados por todos para as fotos.

O governador da região de Puno, German Alejo Apaza, está presente também na Expoacre e cortou a fita da inauguração simbólica do stand do Peru na feira. Ele estava acompanhado do secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, responsável pela articulação da vinda do Peru.

A responsável pela área de Turismo na fronteira do Brasil, o cônsul geral Teobaldo Reategui San Martin, responsável pelos estados de Rondônia, Acre e Mato Grosso, também estão presentes na Expoacre.

Confira as fotos: