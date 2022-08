Expoacre recebe a 4ª etapa do Campeonato Acreano de Motocross

Velocidade, altas manobras e muita emoção foi o que o público presente na pista de motocross, no Parque de Exposição, pôde ver na primeira noite de competição da 4ª etapa do Campeonato Acreano de Motocross, na Expoacre 2022.

Esta etapa, que teve início neste sábado, 30, e se encerra no domingo, 31, conta com a participação de mais de 70 pilotos de estados como Acre, Rondônia e Mato Grosso. As equipes estão divididas em sete categorias: kid, juvenil, 200cc, feminina, iniciante, importada e 230cc pro.

O Estado, além de incentivar a competição, garantiu a segurança dos pilotos e do público presente por meio da presença do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O presidente da Associação dos Motocross do Acre, José Claudio Bezerra da Silva, “o Bolacha”, falou da importância da participação do motocross na Expoacre após seis anos ausente da feira.

“Estamos aqui, abrindo a 4ª etapa do Campeonato Acreano de Motocross, após seis anos que não realizamos etapas dentro da feira, e hoje estamos retornando, isso é um motivo de alegria para todos nós”, destacou.