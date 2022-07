Expoacre terá heliponto; teste com Harpia 3 é feito no Parque de Exposições; confira vídeo

Um pouso de teste feito pela equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) causou adrenalina e emoção entre os presentes no Parque de Exposições Wildy Viana na tarde desta terça-feira (5).

O helicóptero do governo do Acre, Harpia 3, comandado pelo coronel Negreiros, pousou na estrutura que servirá como apoio para as operações aéreas destinadas à Expoacre.

Muita gente que estava organizando os espaços para realização do evento presenciou a cena. A maior feira agropecuária do Acre, a Expoacre 2022, será realizada entre os dias 30 de julho e 7 de agosto, no Parque de Exposições, com a organização de Júlio César e Dudé Lima.

“O pouso do helicóptero foi necessário pra equipe técnica avaliar as condições e graças a Deus deu tudo certo. Está do jeito que a população quer”, disse Júlio César.

Presente também no Parque de Exposições, acompanhando o andamento das obras, o presidente do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), Petrônio Antunes. No espaço, uma grande sede do Deracre está sendo construída. “É para comemorar os 59 anos do Deracre, queremos fazer uma grande festa”, comentou Petrônio.