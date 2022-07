Fã destratado por Joelma fala com o Balanço Geral

O fã destratado pela cantora Joelma em um show após ganhar um concurso e viajar 14 horas para conhecê-la falou com o Balanço Geral. Ele contou que é acusado de divulgar o vídeo do acontecimento e que tem recebido ataques na internet por isso. A assessoria de imprensa da artista disse que ela não atendeu as pessoas no camarim por estar em um processo de recuperação das sequelas da covid.