Família Azul do Acre monta barraca de comidas típicas no Arraial do Sesc Bosque para arrecadar fundos para associação

A Associação Família Azul do Acre, grupo de familiares de pessoas com transtorno do espectro autista, montou uma barraca de comidas típicas do período junino no famoso Arraial do Sesc Bosque, em Rio Branco.

O objetivo da ação é arrecadar fundos para a Associação. As mães que fazem parte do grupo, é que estão à frente das vendas. A barraca abre às 18h e fecha às 23h deste domingo (3).

Quem for até a barraca da Família Azul, vai encontrar diversas guloseimas, como: maçã do amor, brigadeiro e casadinho, torta gelada, bolos com cobertura, bolo de milho e de macaxeira, Mugunzá e canjica, pudim, brownie, torta de banana e bem casado.

“Alguns itens recebemos doações e outros desconto, pela causa”, disse ao ContilNet Heloneida da Gama, presidente da Associação Família Azul do Acre.

Veja a galeria de fotos: