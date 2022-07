Felipão “pistola” com reclamações do Flamengo: “Foi vergonhoso”

Após o empate em 0 x 0 entre Flamengo x Athletico-PR, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, Luiz Felipe Scolari se revoltou com reclamações da arbitragem por parte do time carioca.

A equipe da Gávea questiona decisões de arbitragem durante o jogo: um possível pênalti de Fernandinho em Léo Pereira e uma cotovelada do volante em Filipe Luís. Ao escutar sobre as reclamações, Felipão ficou irritado e relembrou os lances polêmicos de Gabigol, que agrediu o ex-Manchester City com um chute, e um carrinho violento do Arrascaeta.

“O que? Eles tão reclamando de alguma coisa? Passa o lance do Gabigol chutando o Fernandinho. Passa o lance do Arrascaeta”, disse o técnico.

“Foi vergonhoso, era para expulsar (Arrascaeta) 30 dias seguidos. Não só um. Não quebrou o pé do Erick por milagre. Pelo amor de Deus. Não venha com choradeira. Quem tem que chorar somos nós, que podiamos ter um jogador por seis meses fora. Não procede nada, é gritinho de histeria”, completou

Confira os lances que Felipão estava reclamando:

Athletico-PR e Flamengo fazem o jogo de volta 17 de agosto, na Arena da Baixada. Antes, ambos os clubes terão jogos pelo Brasileirão e pela Libertadores.