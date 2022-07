Fernando Zamora é cotado como possível vice de Mara Rocha

O pré-candidato ao Senado Federal, Fernando Zamora (PRTB), está cotado para ser o vice na chapa de Mara Rocha (MDB) na eleição para o Governo do Acre em outubro.

Segundo informações extra-oficiais, Zamora tem se reunido com Mara para tratar sobre o assunto, dando forma à possível aliança.

Bastante conhecido, o nome de Fernando Zamora ganhou força com a indicação feita pelo Pr. Robson Aguiar (PSC), que era pré-candidato ao Palácio Rio Branco e agora apoia a pré-candidatura da MDBista. Mara, por sua vez, demonstra grande confiança na aliança.

Perguntado sobre o assunto, Zamora diz que ele e Mara estão conversando: “Não descarto a possibilidade de ser vice. Tenho uma amizade de décadas com a Mara e sempre tivemos uma parceria desde o programa Acre Rural”, disse.

Existe uma clara proximidade entre os grupos políticos de Mara Rocha e Fernando Zamora, ambos são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) e essa proximidade tem no agronegócio o seu maior pilar, as pré-candidaturas de ambos se ancoram no campo como potencializador para a geração de emprego, renda e crescimento econômico.