Festival Atsá do povo Puyanawa retorna após dois anos suspenso, em Mâncio Lima

Os Puyanawas são uma etnia indígena que vive no oeste do Acre, mais precisamente no município de Mâncio Lima. Entre a cultura celebrada, existe o tradicional Festival Atsá Puyanawa, que estava suspenso desde 2019 devido à pandemia covid-19.

Após os anos de espera, finalmente os Puyanawas retornaram com o festival, sendo esta a 4ª edição que ocorrerá até o dia 22 de julho no Centro Cultural e Espiritual do povo Puyanawa.

Com uma vasta programação, o festival é iniciativa da Associação Agroextrativista Puyanawa do Barão e Ipiranga, e contará com eventos como Banho de Medicina da Floresta, bebidas típicas (caiçuma), culinária indígena, pinturas corporais, Cerimônia Espiritual com Ayahuasca, caminhada na trilha da floresta, narração de histórias tradicionais, música ao vivo na língua Puyanawa e muito mais.

“Foi triste termos parados devido à pandemia da COVID-19, mas este está sendo muito positivo, inclusive estou surpreendida com a quantidade de visitantes”, comemora Nilza Sibi Puyanawa.

Segundo Dhemerson Santos, sua família vive na aldeia e acha importante a manutenção da cultura. “Me sinto muito bem tendo o contato com essas pessoas que tem uma conexão maior com a natureza”, explica.

“O festival Puyanawa é uma homenagem às nossas ancestralidades. Agradecemos a Deus pela vida, à ciência e ao tradicional”, destacou Puê Puyanawa.