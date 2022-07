Festival de Praia de Assis Brasil: shows, motocross, gastronomia e as mais belas praias do Acre

Está confirmada a realização da 16º edição do Festival de Praia de Assis Brasil. O evento acontecerá nos dias 23 e 24 de julho, próximo sábado e domingo na praia do Cigano, às margens do Rio Acre.

Durante a festividade serão promovidas atividades esportivas, feira gastronômica com a culinária do Brasil, Peru e Bolívia, motocross e show musicais. O Festival de Praia de Assis Brasil terá início às 10 horas da manhã do dia 23 (sábado) e só termina às 20 horas do domingo, dia 24.

A pequena cidade de Assis Brasil espera centenas de visitantes, especialmente turistas dos países vizinhos Peru e Bolívia. O movimento na cidade já aumentou no início dessa semana e as vendas no comércio local estão em alta.

A prefeitura garante um forte esquema de segurança que envolve agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, Detran e Corpo de Bombeiros. Além disso dezenas de seguranças privados estão contratados para garantir a segurança dos participantes.

Quem quiser participar do evento deve correr para garantir uma vaga nos poucos hotéis da cidade. Existe também a opção de acampar em uma área que está sendo preparada nas proximidades da praia.