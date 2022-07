Filha de Datena esclarece relação com pai após nove anos afastada

Letícia Datena revelou, em março deste ano, que ficou mais de nove anos sem ter contato com o pai, José Luiz Datena. Já na manhã desta quinta-feira (28/7), a jornalista abriu o jogo sobre a relação com o patriarca e revelou que “não mudaria nada”.

“Já tem 20 anos que voltei a conviver com o meu pai, e hoje temos uma relação muito boa e próxima. Eu não mudaria nada minha história, porque é ela quem me faz quem eu sou hoje”, contou, durante uma entrevista exclusiva à Contigo.

Letícia explicou que, mesmo assim, sempre contou com o apoio de Datena. “Meu pai sempre me apoiou na carreira de modelo e no jornalismo esportivo, e acredito que me apoiaria em qualquer outra coisa que eu quisesse fazer”, explicou, contando que também sempre teve uma vida recheada de amor. “Tive muito carinho da minha mãe e de uma família maravilhosa”, contou.

Durante o Arquivo Confidencial de Datena, veiculado no Faustão na Band em março, Letícia explicou porque ficou tanto tempo afastada do pai.

“Por motivos da vida e que também já passaram, eu fiquei nove anos aproximadamente sem ver meu pai. A gente tinha se visto a última vez em Ribeirão Preto, a cidade onde eu nasci e cresci. E com 15 anos eu vim para São Paulo para participar da final de um concurso de modelo e foi aí que meu pai entrou em contato e eu tive oportunidade de me reencontrar com ele”, explicou.