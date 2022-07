Filha e neta de Chico Mendes pedem investigação de vandalismo contra estátua do seringueiro

Após o ato de vandalismo que culminou na derrubada da estátua de Chico Mendes, instalada no Centro de Rio Branco, a filha e a neta do líder seringueiro, Ângela e Angélica Mendes, além de outros familiares e militantes da causa ambiental, realizaram um ato na Praça Povos da Floresta, na noite deste domingo (3).

A família atribui o ato à políticas de destruição da Amazônia e explica: “Tentaram derrubar Chico mais uma vez, mas suas raízes são fortes e profundas! As tentativas de apagar a história de luta e legado deixados por Chico Mendes fazem parte de um projeto de destruição da nossa Amazônia. Ele lutou pela floresta em pé e nós seguimos aqui lutando por ele. Ele deixou sementes”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angélica Mendes Mamede (@angelicadoacre)



A filha de Chico, pediu que o poder público investigue o que ocorreu. “Espero que o poder público investigue e tome as providências contra essa depredação não só ao patrimônio público, mas histórico e cultural de nosso País, estamos falando da imagem simbólica do Patrono do Meio Ambiente Brasileiro. Não tomar nenhuma medida confirma a disposição do atual governo de continuar agindo para o apagamento do símbolo maior do Estado do Acre. Em mim dói ver o tratamento que esse governo dispensa à todo legado e à trajetória de meu pai”.