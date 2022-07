Filho de apresentador se joga do 6º andar de prédio e famoso surge aos prantos: “Tirou a vida”

Famoso por fazer coberturas esportivas, Chico Lang viveu um drama nos anos de 2018 a 2019. Isso porque, em oito meses, o profissional perdeu dois filhos, um para a depressão e outro para o vício. Durante uma entrevista ao Inteligência Ltda, o apresentador da Gazeta detalhou como foi o momento trágico de perda do seu filho, Paulo, que tirou a própria vida.

“Meu filho Paulo se suicidou no dia 9 de dezembro, há quatro anos atrás. Nós demoramos para achar ele, porque ele pulou de uma janela de banheiro que não passava nem uma mosca. Não sei como ele conseguiu pular ali, mas ele pulou”.

Em seguida, Chico Lang conta que o filho não demonstrava tristeza, além de trabalhar com o pai na campanha como deputado. “Ele era um casa de 1,83, um garotão, forte para caramba. Lutava boxe, muay thai, corria quatro horas por dia, dia sim, dia não. Saúde para dar e vender”, afirmou.

Sendo assim, ele revela o desfecho trágico: “E ele pulou do sexto andar do prédio que a gente morava, que quando ele era pequenininho ele me ajudou a comprar, porque ele achou que eu ia gostar do prédio. Ele falou: ‘pai, vai ver esse prédio. A mãe não gostou, mas eu gostei. Você vai gostar, conheço seu gosto’. Fui lá e comprei, mais por causa dele, por causa do lazer que tinha lá. E enfim, ele pulou do prédio”.

Chico Lang revela esperança que durou pouco

Além disso, o homem citou um fato que o deu esperanças, mas não durou muito tempo. “Achamos ele quinze minutos depois, ele estava com vida ainda. […] Demorou uma meia hora para ele morrer, para você ver a saúde que ele tinha”, esclareceu.

Atualmente, o jornalista relata que sabe viver com a dor, apesar de todo o sofrimento. E, com terapia, soube ver que o suicídio é um ato voluntário.