Filho de Faustão comemora bariátrica após perder quase 80 quilos

“Foram quase 80kg. Cheguei a 140 kg, com 15, 16 anos. Muita gente na época criticou (eu ter feito a cirurgia), mas não existe você ficar assim, não faz bem para saúde… Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Hoje eu sou outra pessoa.”, garantiu ele.

Na entrevista, João refletiu sobre sua vida antes da cirurgia. “Nunca fui um cara que me sentia mal, sempre levei muito na zoeira. Eu era muito feliz, mas quando você está bem de saúde, você não tem noção de como é diferente”, explicou o apresentador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Cardoso (@lucard)

Namoro com Schynaider Moura

O filho de Faustão também falou sobre seu relacionamento com Schynaider Moura. A modelo piauiense tem 33 anos, e eles se conheceram no fim do ano passado.

“Estou apaixonadão. Sou um cara que, desde muito cedo, muito moleque, já curti muito. E quando você gosta de alguma pessoa de verdade, tem que curtir mesmo”, disse ele, que deu detalhes sobre como conheceu a amada.

“Conheci na casa do Ronaldo (Fenômeno, o ex-jogador). Estava tendo um evento lá. Aí olhei e falei: ‘uma gata’. Fomos passar o réveillon no mesmo lugar e acabou rolando”, revelou João.