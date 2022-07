Filho de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, morre no dia do aniversário da irmã

Ronaldo Ramos Caiado Filho era formado em administração, tinha 40 anos e era filho do político com a primeira esposa, Thelma Gomes. Maria é irmã dele por parte de pai e filha da primeira dama, Gracinha Caiado.

O governador recebeu a informação da morte do filho enquanto estava junto com a esposa, Gracinha Caiado, em uma das missas de encerramento da Festa do Divino Pai Eterno em Trindade. Um vídeo registrou o momento em que ele deixou a celebração às pressas.

