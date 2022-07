Filhos mantidos em cárcere privado por 17 anos nunca tiveram contato com outras pessoas

Ela ainda contou que as agressões só pioravam com o passar dos anos. “Batia de fio e às vezes com pedaço de madeira. Ele já era bem agressivo, mas com o decorrer dos anos foi piorando as agressões”, disse a mulher.

Novas buscas

A Polícia Civil realiza novas buscas, na manhã deste sábado (30), na casa da família em Guaratiba, Zona Oeste do Rio. Os agentes buscam mais informações sobre os crimes cometidos por Luiz Antônio Santos Silva, marido e pai da vítimas, foi preso em flagrante.

As vítimas foram resgatadas nesta quinta-feira (28), após uma denúncia anônima. Luiz Antônio foi transferido para o presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio, onde passará por audiência de custódia no início da tarde deste sábado. Ele deve responder por sequestro ou cárcere privado, agressão, maus-tratos e crime de tortura.